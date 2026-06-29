Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira / O Pantaneiro

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido no início da tarde desta segunda-feira (29), no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Giovane Toscano de Brito, em Aquidauana.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram à vítima ainda caída na via. Após os procedimentos de praxe, o motociclista foi imobilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

Por conta do acidente, o tráfego registrou lentidão no local. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência, realizando o controle do trânsito e registrando o boletim.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.