Motociclista embriagado é preso na zona rural de Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu, na tarde de domingo (16), um homem que dirigia embriagado pela rodovia MS-450, na zona rural de Aquidauana. O condutor foi flagrado por uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar, que havia sido acionada para averiguar a denúncia de um motociclista transitando sob efeito de álcool.



Após diligências, os policiais localizaram o suspeito próximo a um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico, andar instável e olhos avermelhados. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe.



O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências cabíveis. Como não havia convênio de guincho disponível, a motocicleta foi entregue a um familiar do envolvido, após as medidas administrativas necessárias.