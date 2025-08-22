Motociclista embriagado se fere ao bater em caminhão durante a madrugada

Divulgação Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender um sinistro de trânsito, na madrugada de quinta-feira (21).

No local, rua Bernardino Ferreira, bairro Santa Terezinha, a guarnição constatou o fato, choque entre uma motocicleta e um ônibus estacionado e se deparou com uma vítima do sexo masculino, 31 anos, ao solo, decúbito ventral, já sem o capacete, consciente e orientado, referindo dor no joelho direito.

A vítima apresentava odor etílico e relatou ter ingerido bebida alcoólica. Após os exames primário e secundário e as medidas de primeiros socorros, a guarnição o transportou até o Pronto Socorro local, onde ficou sob cuidados médicos.

