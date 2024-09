Motociclista envolvido em acidente estava bêbado e não tinha CNH

O advogado Elcilande Serafim de Souza, de 58, que dirigia o outro veículo envolvido no acidente, uma caminhonete Chevrolet Blazer, morreu após o veículo cair da ponte a uma altura aproximada de 15 metros e ficar submerso parcialmente nas águas do Rio Aquidauana.

O motocicleta, D.C.M., de 25 anos, envolvido no grave acidente ocorrido na noite deste sábado, 21, na Ponde Nova entre os municípios de Aquidauana e Anastácio não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava visíveis sinais de embriaguez conforme constatado pela equipe médica do Hospital Regional à Polícia Militar de Aquidauana.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. A adulteração das placas da motocicleta também foi identificada pela Polícia Militar já que a moto Yamaha Fazer, de cor vermelha, envolvida no acidente estava transitando com uma placa de moto de modelo Honda Biz.

Testemunhas relataram ao jornal O Pantaneiro que o motociclista envolvido no trágico acidente na Ponte Nova, que resultou na morte de Elcilande Serafim de Souza, havia colidido com uma placa em frente à empresa Ferro Forte, em Anastácio, minutos antes da colisão fatal na ponte. Segundo testemunhas, a moto arrastou a placa por vários metros, gerando, inclusive, fagulhas de fogo.

Essa sequência de eventos levanta questões sobre a segurança do motociclista e sua capacidade de controle do veículo, especialmente considerando os indícios de embriaguez. A polícia está investigando essas informações para entender melhor as circunstâncias que levaram ao acidente.

O motociclista de 25 anos permanece internado no Hospital Regional de Aquidauana. Ele sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e precisará passar por uma cirurgia.

Enquanto sua condição é monitorada, as investigações sobre o acidente continuam, com foco na embriaguez e na adulteração das placas da motocicleta. A comunidade aguarda desdobramentos do caso, ressaltando a importância da segurança no trânsito. Ele pode responder por diversos crimes, entre eles:

Homicídio Culposo: Se ficar demonstrado que a embriaguez contribuiu para a morte do condutor da caminhonete, o motociclista pode ser indiciado por homicídio culposo na direção, que ocorre quando não há intenção de matar, mas há negligência.

Lesão Corporal: Caso o motociclista tenha causado ferimentos a alguém, ele também pode ser responsabilizado por lesão corporal, que varia de acordo com a gravidade dos ferimentos.

Condução de Veículo Sob Efeito de Álcool: A legislação brasileira prevê penalidades específicas para quem dirige sob a influência de álcool, que incluem multas e a suspensão da habilitação.

Adulteração de Placas: Além da embriaguez, a adulteração das placas da moto é um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que pode resultar em penalidades adicionais.

As consequências legais podem variar conforme as circunstâncias do caso e a interpretação da autoridade policial e do judiciário.

O acidente

Ainda não se sabe exatamente a dinâmica do acidente, mas há marcas de freagem na via. Acredita-se que o motorista tenha tentado desviar da motocicleta vindo a romper a barreira de proteção da ponte e caindo no rio Aquidauana. O veículo ficou com as quatro rodas para cima e parcialmente submerso sob as águas.

Rapidamente populares que transitavam pelo local se mobilizaram para retirar a vítima que foi levada em estado grave para o Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros. O advogado sofreu uma parada cardiorespiratória pouco tempo depois e não resistiu.

A tragédia na Ponte Nova serve como um alerta sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito e os cuidados necessários para evitar situações que colocam em risco a vida de todos. A comunidade de Aquidauana e Anastácio lamenta a perda de Elcilande e espera que o caso leve a uma maior conscientização sobre a segurança nas estradas.