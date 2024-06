Motociclista fica ferido em acidente no bairro da Serrania

Ronald Regis, O Pantaneiro

Homem ficou ferido após sofrer um acidente com uma moto Honda Pop 100, na manhã deste sábado (8), na rua Bichara Salamene, no cruzamento com a rua Antônio Campelo, no bairro da Serraria, em Aquidauana.

A vítima estava na bicicleta e com a queda, ela abriu no meio. O acidente foi ocasionado por conta de falha mecânica. Ele foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana pela guarnição do Corpo de Bombeiros.

A guarnição encaminhou a vítima, a vítima estava com escoriações, consciente orientada. A Polícia Militar está no local.