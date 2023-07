Motociclista fica com o pé ferido em acidente no centro de Aquidauana

Acidente na rua Sete de Setembro, centro Aquidauana / O Pantaneiro

No final da manhã desta segunda-feira, dia 17, um carro modelo fiat, bateu numa motocicleta na rua Sete de Setembro, no centro de Aquidauana, bem próximo a um super mercado existente no local. Na colisão, a motocicleta estilo Biz, ficou com parte da roda dianteira sob o veículo. Apesar da forte imagem, a jovem que conduzia a moto feriu levemente o pé esquerdo. A motorista da fiat, que também era uma mulher, permaneceu o tempo todo no local prestando assistência à jovem. Diante da superficialidade do ferimento, não houve a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros, uma vez que tudo foi resolvido sem maiores problemas entre ambas as partes envolvidas no acidente.