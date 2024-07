Motociclista fica ferido após acidente entre motos em Aquidauana

O Pantaneiro

Um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de hoje deixou um motociclista ferido na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana.

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro, uma colisão entre uma Honda Pop 100, conduzida por um homem, e uma Honda CG 160, conduzida por uma mulher, resultou em ferimentos para o condutor da Honda Pop 100. O homem, que não teve sua identidade revelada, sofreu escoriações no braço direito devido ao impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros ao motociclista ferido, que foi encaminhado consciente para o Pronto-socorro de Aquidauana. A condutora da outra motocicleta não sofreu ferimentos.

Acidente na Rua Duque de Caxias - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Além dos bombeiros, a guarnição de Trânsito da Polícia Militar também esteve presente no local para controlar o tráfego e investigar as circunstâncias do acidente.

Acidentes como este reforçam a importância da atenção e do respeito às normas de trânsito, visando a segurança de todos os usuários das vias públicas.