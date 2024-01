Motociclista fica ferida após colisão com veículo Ford Fiesta no bairro Santa Terezinha

Divulgação

No último domingo, 14 de janeiro, por volta das 20h50, uma ocorrência de trânsito movimentou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Aquidauana. O acidente aconteceu na Rua José Duarte, no bairro Santa Terezinha.



Uma motociclista de 28 anos sofreu ferimentos ao colidir com um veículo Ford Fiesta. A vítima encontrava-se ao solo no momento da chegada da equipe do SAMU, já sem o capacete de proteção.



Conforme a equipe médica de emergência, a motociclista reclamava de dores no braço direito, no tórax e apresentava escoriações pelo corpo. O atendimento no local incluiu os procedimentos necessários conforme o protocolo de trauma, garantindo a estabilização da vítima.



Após os cuidados prestados no local do acidente, a motociclista foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana.



A Polícia Militar foi acionada para adotar as medidas cabíveis.