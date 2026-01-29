Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 13:45

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no centro de Aquidauana

Acidente aconteceu no cruzamento da rua Pandiá Calógeras com a rua Manoel Antônio Paes de Barros,

Da redação

Publicado em 29/01/2026 às 11:55

Atualizado em 29/01/2026 às 12:19

João Éric/ O Pantaneiro

Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quinta-feira (29) após se envolver em um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta no cruzamento da rua Pandiá Calógeras com a rua Manoel Antônio Paes de Barros, região central de Aquidauana. A batida aconteceu por volta das 10h50.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia a motocicleta quando houve o choque com o automóvel. Com o impacto, a motociclista sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

