Motociclista fica ferida após queda na MS-450 nesta sexta-feira

O Pantaneiro

Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de motocicleta na manhã desta sexta-feira (27), na rodovia MS-450, nas proximidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana.

De acordo com informações apuradas, a motociclista, de 37 anos, conduzia uma Yamaha Fazer 150 quando perdeu o controle do veículo e caiu. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no antebraço esquerdo. Apesar dos ferimentos, ela estava consciente e orientada no momento do atendimento.