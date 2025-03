Motociclista fica ferida em acidente entre carro e moto em Aquidauana

João Éric - O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma motociclista ferida na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 14h20, em Aquidauana.

A colisão ocorreu na Rua XV de Agosto, na esquina com a Avenida Doutor Sabino do Patrocínio (conhecida como Avenida Pantaneta), no bairro Alto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima no local, encaminhando-a em seguida para o Pronto-Socorro de Aquidauana.

As causas do acidente não foram divulgadas.