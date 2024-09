Motociclista fica ferido ao bater na traseira de carro em Camisão

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após colidir na traseira de um carro. O acidente ocorreu na rodovia de Camisão a Aquidauana, no domingo (22).

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, o condutor do carro estava indo Camisão sentido Aquidauana quando reduziu para passar o segundo quebra-molas na via, momento em que escutou a batida no para-choque traseiro.

Um motociclista que seguia no mesmo sentido não conseguiu parar a moto.

Ele teve escoriações nos braço e perna foi encaminhado ao hospital da cidade pelo Bombeiro.

A equipe da PM atendeu a ocorrência de trânsito e preservou a segurança do local do sinistro de trânsito até a chegada da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) quem vem de Campo Grande para atender a ocorrência.