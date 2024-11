Motociclista fica ferido durante colisão em Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Arquivo, O Pantaneiro

Motociclista de 40 anos, ficou ferido após colisão com outro veículo, o bairro Alto, em Aquidauana. O acidente ocorreu na Rua Estevão Alves Correa, por volta das 20h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e no local, encontrou o homem sentado na calçada, consciente e orientado, mas estava com a pele fria, suor, ferimento inciso na perna e no pé e se queixando de dores no tornozelo direito.

A guarnição realizou os exames primário e secundário, as devidas medidas de primeiros socorros e o transporte até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.

O motorista do outro veículo que colidiu com a moto fugiu. Não foi divulgada a dinâmica do acidente.