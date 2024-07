Motociclista fica ferido ao colidir na traseira de carro na Ponte Velha

Divulgação

Motociclista de 19 anos, ficou ferido ao colidir na traseira de um veículo que freou bruscamente na Ponte Velha, que liga os municípios de Aquidauana a Anastácio.

O acidente ocorreu ontem (24), por volta das 17h30 e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

No local, Ponte Roldão de Oliveira (Ponte Velha) que conecta os municípios de Aquidauana a Anastácio, a Guarnição constatou o fato e se deparou com o motociclista consciente e orientado, apresentando trauma no ombro esquerdo.

A Guarnição realizou os exames primário e secundário, os procedimentos de primeiros socorros e o transportou ao Pronto Socorro para avaliação médica.

Segundo a vítima, ao transitar pela via, o veículo Ônix a sua frente, conduzido por uma mulher de 34 anos, freou bruscamente, momento em que ocorreu a colisão. A condutora do automóvel nada sofreu.