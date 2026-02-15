Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha

Equipe do SAMU prestou socorro a vítima do sinistro ocorrido na madrugada deste domingo (15) em Aquidauana
SAMU
Por volta das 5h10 deste domingo (15), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito na Rua Antônio Campelo, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.
Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um motociclista caído ao solo, consciente e orientado, já sem o capacete. A vítima apresentava escoriações em diversas partes do corpo e queixava-se de dor na face, com suspeita de fratura no nariz.
Conforme informações apuradas no local, o condutor trafegava em uma motocicleta modelo Honda Biz quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou caindo. O próprio motociclista relatou que, quando percebeu, já estava ao solo.
A equipe do SAMU realizou todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização da vítima ainda no local do acidente. Após os primeiros socorros, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica detalhada e cuidados complementares.
A Polícia Militar foi acionada para as medidas cabíveis e registro da ocorrência.
Gestão
Anúncio do deputado federal Geraldo Resende foi feito durante assinatura da ordem de serviço para a Clínica da Mulher
Trânsito
As viaturas de resgate e salvamento prestaram atendimento às vítimas, com apoio da Polícia Militar, que organizou o trânsito e garantiu a segurança na área
Inscrições abertas
Governo oferece a beneficiárias adicional de R$ 600 por filho com idade para frequentar a creche
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS