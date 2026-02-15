Acessibilidade

15 de Fevereiro de 2026 • 10:32

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha

Equipe do SAMU prestou socorro a vítima do sinistro ocorrido na madrugada deste domingo (15) em Aquidauana

Redação

Publicado em 15/02/2026 às 09:32

Atualizado em 15/02/2026 às 09:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

SAMU

Por volta das 5h10 deste domingo (15), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito na Rua Antônio Campelo, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um motociclista caído ao solo, consciente e orientado, já sem o capacete. A vítima apresentava escoriações em diversas partes do corpo e queixava-se de dor na face, com suspeita de fratura no nariz.

Conforme informações apuradas no local, o condutor trafegava em uma motocicleta modelo Honda Biz quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou caindo. O próprio motociclista relatou que, quando percebeu, já estava ao solo.

A equipe do SAMU realizou todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização da vítima ainda no local do acidente. Após os primeiros socorros, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica detalhada e cuidados complementares.

A Polícia Militar foi acionada para as medidas cabíveis e registro da ocorrência.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Transtorno

Ventania derruba poste e árvore e provoca queda de energia em Aquidauana

Carnaval 2026

Camisão e Piraputanga recebem mutirão de limpeza para o Carnaval

Gestão

Saúde e educação indígena de Aquidauana recebem promessa de investimento

Anúncio do deputado federal Geraldo Resende foi feito durante assinatura da ordem de serviço para a Clínica da Mulher

Trânsito

Motociclista fica ferido após perder controle da direção em Aquidauana

Publicidade

Infraestrutura

 Aquidauana entrega de tratores recuperados nos Assentamentos Indaiás

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

As viaturas de resgate e salvamento prestaram atendimento às vítimas, com apoio da Polícia Militar, que organizou o trânsito e garantiu a segurança na área

Inscrições abertas

Programa Criança na Creche paga cuidador para mães trabalharem

Governo oferece a beneficiárias adicional de R$ 600 por filho com idade para frequentar a creche

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo