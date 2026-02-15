Motociclista fica ferido após acidente no Santa Terezinha

SAMU

Por volta das 5h10 deste domingo (15), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada para atender a um sinistro de trânsito na Rua Antônio Campelo, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um motociclista caído ao solo, consciente e orientado, já sem o capacete. A vítima apresentava escoriações em diversas partes do corpo e queixava-se de dor na face, com suspeita de fratura no nariz.

Conforme informações apuradas no local, o condutor trafegava em uma motocicleta modelo Honda Biz quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou caindo. O próprio motociclista relatou que, quando percebeu, já estava ao solo.

A equipe do SAMU realizou todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização da vítima ainda no local do acidente. Após os primeiros socorros, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica detalhada e cuidados complementares.

A Polícia Militar foi acionada para as medidas cabíveis e registro da ocorrência.