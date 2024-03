Motociclista fica ferido após atingir dois carros em Aquidauana

O Pantaneiro

Motociclista que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após atingir dois carros, em acidente por volta das 8h deste sábado (30).

A colisão aconteceu na rua 7 de Setembro esquina com a rua Manoel Aureliano da Costa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um motociclista que sofreu ferimentos leves.

As causas do acidente nao foram divulgadas, a moto ainda teria acertado um outro veículo que estava estacionado.

Policia Militar esteve no local e tambem fez atendimentos.