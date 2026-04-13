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TRÂNSITO

Motociclista fica ferido após bater em carro estacionado em Aquidauana

A batida aconteceu no amanhecer deste domingo, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 16:00

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Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (12), em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a batida aconteceu por volta das 6h20, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto. A moto colidiu na traseira de um carro que estava estacionado no local.

Quando os bombeiros chegaram, encontraram o motociclista consciente, caído de lado, reclamando de dores nas costas e no braço. Ele também apresentava ferimentos na mão e próximo ao olho.

A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizando o braço do homem e garantindo que ele fosse transportado com segurança até o hospital. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul também esteve no local, ajudando a organizar o trânsito e garantir a segurança.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que condutores redobrem a atenção, especialmente nas primeiras horas do dia, evitando acidentes e preservando vidas.

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