Motociclista fica ferido após bater em carro estacionado em Aquidauana

A batida aconteceu no amanhecer deste domingo, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto
Você Repórter
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (12), em Aquidauana.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, a batida aconteceu por volta das 6h20, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto. A moto colidiu na traseira de um carro que estava estacionado no local.
Quando os bombeiros chegaram, encontraram o motociclista consciente, caído de lado, reclamando de dores nas costas e no braço. Ele também apresentava ferimentos na mão e próximo ao olho.
A equipe realizou os primeiros atendimentos, imobilizando o braço do homem e garantindo que ele fosse transportado com segurança até o hospital. Em seguida, a vítima foi levada para o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul também esteve no local, ajudando a organizar o trânsito e garantir a segurança.
O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que condutores redobrem a atenção, especialmente nas primeiras horas do dia, evitando acidentes e preservando vidas.
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