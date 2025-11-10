Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 09:55

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Motociclista fica ferido após bater em poste em Aquidauana

Acidente aconteceu no prolongamento da Rua Sete de Setembro, próximo ao Frigorífico Buriti

Da redação

Publicado em 10/11/2025 às 08:59

Atualizado em 10/11/2025 às 09:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (9), no prolongamento da Rua Sete de Setembro, próximo ao Frigorífico Buriti, em Aquidauana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele apresentava um ferimento lacerante no lábio, além de escoriações na perna esquerda e no cotovelo. A vítima possui amputação prévia em um dos membros, ocorrida há cerca de 11 anos.

O motociclista relatou aos bombeiros que o acidente ocorreu após sofrer uma “fechada” de outro veículo, o que o fez perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste de iluminação.

A guarnição realizou os primeiros socorros no local, com curativos e assepsia, e o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

• Aquidauana terá segunda-feira com calor e possibilidade de chuva isolada

• Lions Clube Aquidauana celebra 70 anos com assembleia festiva 

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Chuva refresca o sábado em Aquidauana em Anastácio

Tempo

Ciclone e frente fria trazem chuva e ventos fortes a Aquidauana

Polícia

PM realiza prisões e atende ocorrência de violência doméstica em Aquidauana e Anastácio

Bombeiros atendem 213 ocorrências em Corumbá e região em setembro

Violência doméstica, prisões e tentativas de homicídio marcam semana de ocorrências

PM registra ocorrências de trânsito e violência doméstica em Corumbá e Ladário

Melhorias

Manutenção na Avenida Pantaneta é finalizada em Aquidauana

Publicidade

Polícia

Operação do Gaeco cumpre mandados em Aquidauana e Anastácio

ÚLTIMAS

Educação

Servidores de Anastácio podem se inscrever em pós-graduação gratuita

Programa Assomasul Gov MS 4.0 oferece cursos em quatro áreas com certificação reconhecida pelo MEC

Cidades

Bonito autoriza instalação de antenas e câmeras de monitoramento em áreas públicas

Acordo com empresa vinculada à Claro permitirá expansão da rede de telecomunicações e reforço na segurança da cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo