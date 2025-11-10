Motociclista fica ferido após bater em poste em Aquidauana

Acidente aconteceu no prolongamento da Rua Sete de Setembro, próximo ao Frigorífico Buriti
Divulgação/ Bombeiros
Um motociclista de 31 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (9), no prolongamento da Rua Sete de Setembro, próximo ao Frigorífico Buriti, em Aquidauana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava consciente e orientado no momento do atendimento. Ele apresentava um ferimento lacerante no lábio, além de escoriações na perna esquerda e no cotovelo. A vítima possui amputação prévia em um dos membros, ocorrida há cerca de 11 anos.
O motociclista relatou aos bombeiros que o acidente ocorreu após sofrer uma “fechada” de outro veículo, o que o fez perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste de iluminação.
A guarnição realizou os primeiros socorros no local, com curativos e assepsia, e o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
