Motociclista fica ferido após colidir com vaca na MS-450

Dificuldade de visualizar animal prejudicou o motociclista, que ficou ferido no acidente / O Pantaneiro

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma vaca deixou uma pessoa ferida no fim da tarde desta terça-feira, dia 3. A colisão ocorreu na rodovia MS-450, em uma área próxima à Pousada da Serra, depois do distrito de Piraputanga.

Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram imediatamente acionadas e se deslocaram ao local para prestar atendimento às duas vítimas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

O acidente serve como um alerta urgente para os proprietários de animais na região. A presença de gado solto na pista, especialmente em rodovias rurais, é um fator de alto risco para acidentes de trânsito. A situação se agrava durante a noite, quando a visibilidade é reduzida, dificultando que motoristas e motociclistas vejam os animais a tempo de evitar uma colisão. A segurança das cercas e o manejo adequado dos rebanhos são responsabilidades cruciais para garantir a segurança nas estradas.

