Homem fica ferido após colisão entre moto e caminhonete em Aquidauana

Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar
Acidente aconteceu no bairro Cidade Nova / João Éric/O Pantaneiro
Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto, na manhã desta quinta-feira (25), em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 09h30, no cruzamento das ruas Nilza Ferraz Ribeiro e Luiz da Costa Rondon, no bairro Cidade Nova.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local. Conforme as informações iniciais, o condutor da moto sofreu escoriações e, após o atendimento preliminar, foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.
A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar, que esteve no local realizando os procedimentos necessários e auxiliando no atendimento da situação.
As circunstâncias que causaram a colisão entre os veículos não foram esclarecidas.
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