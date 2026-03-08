Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em Aquidauana

A vÃtimaÂ apresentava vÃ¡rios ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesÃµes na cabeÃ§a e no quadril.
Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite desta semana, na Rua Antônio Campelo, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado por volta das 21h26 para prestar socorro. Quando a equipe chegou ao local, encontrou o motociclista caído no chão e sem capacete. Segundo informações repassadas no local, com a força da batida ele foi arremessado por cima do carro, um Fiat Palio.
A vítima apresentava vários ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesões na cabeça e no quadril.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi levado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados da equipe médica.
O motorista do Fiat Palio não se feriu e optou por não receber atendimento médico no local.
