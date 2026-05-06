Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro Nova Aquidauana

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta terça-feira (5), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou o motociclista, um homem de 33 anos, caído no chão. Ele estava consciente e conversava com os bombeiros, mas apresentava sangramento na cabeça.

Durante o atendimento, os militares identificaram cortes na cabeça e também na perna direita da vítima. O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local, com curativos e atendimento para evitar o agravamento dos ferimentos.

Após o atendimento inicial, o motociclista foi levado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.