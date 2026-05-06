Motociclista fica ferido após colisão com carro no bairro Nova Aquidauana

Vítima estava consciente e conversava com os bombeiros no momento do atendimento, mas apresentava sangramento na cabeça.
Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde desta terça-feira (5), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
Quando a equipe chegou ao local, encontrou o motociclista, um homem de 33 anos, caído no chão. Ele estava consciente e conversava com os bombeiros, mas apresentava sangramento na cabeça.
Durante o atendimento, os militares identificaram cortes na cabeça e também na perna direita da vítima. O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local, com curativos e atendimento para evitar o agravamento dos ferimentos.
Após o atendimento inicial, o motociclista foi levado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
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