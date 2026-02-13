Motociclista fica ferido após perder controle da direção em Aquidauana

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13); vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana
A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local / Divulgação/Samu
Um motociclista deu entrada no Pronto-Socorro de Aquidauana na madrugada desta sexta-feira (13) após sofrer uma queda na Rua Miguel Lanceloti, no Bairro São Francisco. O acidente foi registrado por volta da 1h54 e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
De acordo com informações dos socorristas, a vítima, que conduzia uma motocicleta modelo CB 500, trafegava pela via quando, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e caiu. No momento do atendimento, o motociclista estava consciente e orientado, já sem o capacete, apresentando escoriações em diversas partes do corpo e queixando-se de dor no antebraço.
A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação médica e cuidados complementares no Pronto-Socorro municipal.
O caso acende um alerta para a necessidade de atenção redobrada ao trafegar, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida e as condições da via exigem maior cautela. O uso correto dos equipamentos de segurança, como capacete adequadamente afixado, também é fundamental para minimizar os riscos de lesões graves em situações como essa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Quinta-feira terá mínima de 23ºC e máxima de 36ºC em Aquidauana
Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos
Agentes de Saúde de Aquidauana participam de palestra sobre métodos contraceptivos
Saúde
Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026
Carnaval 2026
A competição integra a programação oficial da folia municipal e promete uma noite de brilho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS