Motociclista fica ferido após perder controle da direção em Aquidauana

A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local / Divulgação/Samu

Um motociclista deu entrada no Pronto-Socorro de Aquidauana na madrugada desta sexta-feira (13) após sofrer uma queda na Rua Miguel Lanceloti, no Bairro São Francisco. O acidente foi registrado por volta da 1h54 e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

De acordo com informações dos socorristas, a vítima, que conduzia uma motocicleta modelo CB 500, trafegava pela via quando, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e caiu. No momento do atendimento, o motociclista estava consciente e orientado, já sem o capacete, apresentando escoriações em diversas partes do corpo e queixando-se de dor no antebraço.

A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação médica e cuidados complementares no Pronto-Socorro municipal.

O caso acende um alerta para a necessidade de atenção redobrada ao trafegar, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida e as condições da via exigem maior cautela. O uso correto dos equipamentos de segurança, como capacete adequadamente afixado, também é fundamental para minimizar os riscos de lesões graves em situações como essa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!