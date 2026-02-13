Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 10:23

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Motociclista fica ferido após perder controle da direção em Aquidauana

Acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13); vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 09:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local / Divulgação/Samu

Um motociclista deu entrada no Pronto-Socorro de Aquidauana na madrugada desta sexta-feira (13) após sofrer uma queda na Rua Miguel Lanceloti, no Bairro São Francisco. O acidente foi registrado por volta da 1h54 e mobilizou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

De acordo com informações dos socorristas, a vítima, que conduzia uma motocicleta modelo CB 500, trafegava pela via quando, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção e caiu. No momento do atendimento, o motociclista estava consciente e orientado, já sem o capacete, apresentando escoriações em diversas partes do corpo e queixando-se de dor no antebraço.

A equipe do Samu realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar conforme protocolo, garantindo a estabilização do paciente no local. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação médica e cuidados complementares no Pronto-Socorro municipal.

O caso acende um alerta para a necessidade de atenção redobrada ao trafegar, especialmente durante a madrugada, quando a visibilidade reduzida e as condições da via exigem maior cautela. O uso correto dos equipamentos de segurança, como capacete adequadamente afixado, também é fundamental para minimizar os riscos de lesões graves em situações como essa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

Comemoração

Aniversariante realiza sonho ao conhecer base do SAMU em Aquidauana

Clima

Quinta-feira terá mínima de 23ºC e máxima de 36ºC em Aquidauana

Quinta-feira terá mínima de 23ºC e máxima de 36ºC em Aquidauana

Núcleo de Geração de Renda de Aquidauana abre inscrições para cursos gratuitos

Agentes de Saúde de Aquidauana participam de palestra sobre métodos contraceptivos

Saúde

Agentes de Saúde de Aquidauana participam de palestra sobre métodos contraceptivos

Publicidade

Agricultura familiar

Prefeito Mauro do Atlântico recebe diretor da Agraer, entrega títulos e alinha parcerias

ÚLTIMAS

Saúde

MS registra 79 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026

Carnaval 2026

Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

A competição integra a programação oficial da folia municipal e promete uma noite de brilho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo