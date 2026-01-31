Motociclista fica ferido após queda causada por árvore na MS-450

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na rodovia MS-450, a cerca de 1 quilômetro da entrada da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (30), durante o forte temporal que atingiu a região.

De acordo com informações repassadas por solicitantes, uma árvore da espécie angico caiu sobre a pista em decorrência dos ventos intensos, obstruindo a via. O motociclista não conseguiu desviar do obstáculo e acabou sofrendo a queda.

A vítima apresentava provável suspeita de fratura nas pernas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou o condutor ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica mais detalhada.

Por conta do temporal, diversos pontos da rodovia registraram quedas de árvores e riscos aos motoristas. O caso reforça o alerta para redobrar a atenção ao trafegar durante condições climáticas adversas, especialmente em trechos próximos a áreas arborizadas.