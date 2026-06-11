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Acidente

Motociclista fica ferido após queda de moto na região central de Aquidauana

Vítima reclamava de dores na perna esquerda e foi encaminhada ao Hospital Regional por equipe do Corpo de Bombeiros

Anibal Placêncio

Publicado em 11/06/2026 às 10:28

Atualizado em 11/06/2026 às 10:32

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Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar a importância do uso correto do capacete e dos demais equipamentos de proteção / Divulgação

Um motociclista precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de moto, ocorrida na tarde desta quarta-feira (10), na Rua Estevão Alves Corrêa, região central de Aquidauana.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou a vítima caída na pista, ao lado da motocicleta. Conforme os bombeiros, o homem estava consciente e orientado, sem sinais aparentes de fraturas, mas relatava dores na perna esquerda.

Os militares realizaram a avaliação inicial e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, foi feita a imobilização do membro lesionado, além da estabilização completa da vítima com o uso de colar cervical, prancha rígida e estabilizador de cabeça, seguindo os protocolos pré-hospitalares.

Após o atendimento, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar a importância do uso correto do capacete e dos demais equipamentos de proteção. Segundo a corporação, esses itens são fundamentais para reduzir a gravidade das lesões em acidentes envolvendo motociclistas.

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