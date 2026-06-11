Motociclista fica ferido após queda de moto na região central de Aquidauana

Vítima reclamava de dores na perna esquerda e foi encaminhada ao Hospital Regional por equipe do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar a importância do uso correto do capacete e dos demais equipamentos de proteção / Divulgação
Um motociclista precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de moto, ocorrida na tarde desta quarta-feira (10), na Rua Estevão Alves Corrêa, região central de Aquidauana.
Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou a vítima caída na pista, ao lado da motocicleta. Conforme os bombeiros, o homem estava consciente e orientado, sem sinais aparentes de fraturas, mas relatava dores na perna esquerda.
Os militares realizaram a avaliação inicial e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, foi feita a imobilização do membro lesionado, além da estabilização completa da vítima com o uso de colar cervical, prancha rígida e estabilizador de cabeça, seguindo os protocolos pré-hospitalares.
Após o atendimento, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
O Corpo de Bombeiros aproveitou a ocorrência para reforçar a importância do uso correto do capacete e dos demais equipamentos de proteção. Segundo a corporação, esses itens são fundamentais para reduzir a gravidade das lesões em acidentes envolvendo motociclistas.
Ponte Roldão de Oliveira
Turismo sustentável
Audiência no plenário da Câmara Municipal apresentou projetos de lei complementar que instituem áreas de interesse turístico nos distritos; novas audiências devem ser realizadas
Corpus Christi
Os resultados demonstram a atuação integrada das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado
Evolução
Recurso ainda em desenvolvimento pretende tornar a geração de quadros mais eficiente e responsiva para os jogadores
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS