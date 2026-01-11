Motociclista fica ferido apÃ³s queda em Aquidauana

Viatura Corpo ded Bombeiros

Um motociclista de 17 anos ficou ferido após sofrer uma queda na tarde de ontem (24), por volta das 13h, na rua Abdala Macksoud, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para atender um sinistro de trânsito e, ao chegar ao local, constatou que se tratava de uma queda de motocicleta.



O condutor, um adolescente de 17 anos (nascido em 29/03/2008), estava consciente, orientado e caminhando pelo local. Ele apresentava escoriações abrasivas nos membros superiores e no pé direito.



Após receber os primeiros socorros ainda na via, o jovem foi encaminhado ao pronto-socorro de Aquidauana para avaliação médica.



O passageiro da motocicleta, também do sexo masculino, estava consciente, orientado e sem lesões aparentes. Ele recusou atendimento da equipe de resgate.



As circunstâncias do acidente não foram informadas.