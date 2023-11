Motociclista fica ferido após sofrer queda de moto provocada por lajota solta em Aquidauana

O Pantaneiro

No início da tarde desta quinta-feira, 16, por volta das 12:40h um sargento da Polícia Militar que estava de folga ficou ferido após sofrer uma queda de moto na rua Estevão Alves Corrêa esquina com a rua Casemiro Bruno, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações o policial militar estava pilotando a moto e com a filha na garupa seguindo pela rua Estevão Alves Corrêa quando foi fazer a curva para entrar na rua Casemiro Bruno foi surpreendido por uma lajota solta, ambos sofreram a queda.

O policial ficou ferido em um dos joelhos, e a filha que estava na garupa nada sofreu.

Uma viatura da Polícia Militar rapidamente chegou no local para prestar apoio.