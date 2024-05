Motociclista fica ferido em acidente com carro, em Aquidauana

João Éric, O Pantaneiro

Motociclista que não teve a identidade divulgada, ficou ferido em acidente com carro, por volta das 7h desta quarta-feira (22), na Vila Paraíso, em Aquidauana.

A equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até a Rua José Alves Ribeiro para atender um chamado de colisão entre carro e moto.

Com a batida, o motociclista sofreu ferimentos, sendo socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao PS de Aquidauana.

A Equipe da Polícia Militar esteve no local prestando atendimento, mas as causas do acidente não foram divulgadas.