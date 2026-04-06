Motociclista fica ferido em acidente no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana

Vítima foi encontrada sem capacete, consciente e com ferimentos no braço e Samu encaminhou ao Pronto-Socorro
No local, a equipe do Samu encontrou o condutor da motocicleta sentado no meio-fio / Divulgação/Samu
Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (5), em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado por volta das 16h08 para atender a ocorrência na Rua Pedro Mendes da Costa, no bairro Santa Terezinha.
No local, a equipe do Samu encontrou o condutor da motocicleta sentado no meio-fio. Ele estava sem capacete, consciente e orientado. A vítima apresentava ferimentos no antebraço esquerdo, além de escoriações na mão e no antebraço.
Os profissionais realizaram o atendimento conforme os protocolos estabelecidos e, em seguida, encaminharam o motociclista ao Pronto-Socorro de Aquidauana. No hospital, a vítima permaneceu aos cuidados da equipe médica. O Samu 192 reforça que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 192.
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