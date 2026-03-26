Motociclista fica ferido em colisÃ£o com carro em Aquidauana

O acidente ocorreu por volta das 12h15 desta quinta-feira (26), e aÂ vÃ­tima foi encaminhada ao Pronto-Socorro com dores na clavÃ­cula e punho

Publicado em 26/03/2026 Ã s 18:41

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após colidir com um veículo Fiat/Spin por volta das 12h15 desta quinta-feira (26) em Aquidauana. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada pela Central de Regulação para atender a ocorrência.

No local, os socorristas encontraram o condutor da motocicleta, uma pessoa de 27 anos, que conduzia uma Honda Fan CG 160. A vítima estava em decúbito dorsal no solo e já sem capacete. Durante a avaliação inicial, a equipe verificou ausência de sinais de hemorragias . Os socorritas constataram, ainda, que a vítima estava consciente e orientada, e foi realizado o controle cervical conforme protocolo.

O motociclista apresentava ferimento superficial na pálpebra esquerda e queixava-se de dores na clavícula esquerda e no punho direito. Após atendimento conforme protocolo de trauma, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu aos cuidados da equipe médica.

O condutor do veículo Fiat/Spin envolvido no acidente recusou atendimento, assinando termo de recusa. As circunstâncias da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.

