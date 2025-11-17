Motociclista fica ferido em colisão entre moto e caminhonete em Aquidauana

Divulgação/ Samu

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (17), na Rua João Dias, no bairro Alto, em Aquidauana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado por volta das 6h50 para prestar socorro à vítima.



No local, a equipe encontrou o condutor da motocicleta consciente e orientado, com ferimento e edema no supercílio direito. Após o atendimento inicial e os procedimentos de estabilização, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.



De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta Yamaha Crosser XTZ 150 colidiu contra a porta do motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 branca.



A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades competentes.

