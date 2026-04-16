Acidente entre motos deixa ferido em cruzamento de Aquidauana

O Pantaneiro

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na noite do dia 14, em Aquidauana. A colisão entre duas motocicletas aconteceu por volta das 18h07 no cruzamento da Rua Roberto Scaf com a Rua Irmãos Diacópolis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao condutor que apresentava lesões decorrentes da queda. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu em observação médica aguardando avaliação sobre a extensão dos ferimentos.

De acordo com relatos colhidos no local, o outro condutor envolvido seguia pela Rua Irmãos Diacópolis quando, ao entrar no cruzamento, não visualizou a outra moto que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, a vítima perdeu o controle do veículo e caiu.

Ambas as motocicletas estavam com a documentação regularizada. Um dos condutores possuía Carteira Nacional de Habilitação, enquanto o outro não era habilitado para dirigir. O caso foi registrado pelas autoridades e segue para análise da Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!