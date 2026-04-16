Acidente entre motos deixa ferido em cruzamento de Aquidauana

Colisão ocorreu na noite de terça-feira (14) no cruzamento das ruas Roberto Scaf e Irmãos Diacópolis
O Pantaneiro
Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na noite do dia 14, em Aquidauana. A colisão entre duas motocicletas aconteceu por volta das 18h07 no cruzamento da Rua Roberto Scaf com a Rua Irmãos Diacópolis.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao condutor que apresentava lesões decorrentes da queda. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu em observação médica aguardando avaliação sobre a extensão dos ferimentos.
De acordo com relatos colhidos no local, o outro condutor envolvido seguia pela Rua Irmãos Diacópolis quando, ao entrar no cruzamento, não visualizou a outra moto que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, a vítima perdeu o controle do veículo e caiu.
Ambas as motocicletas estavam com a documentação regularizada. Um dos condutores possuía Carteira Nacional de Habilitação, enquanto o outro não era habilitado para dirigir. O caso foi registrado pelas autoridades e segue para análise da Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi encaminhada para os procedimentos legais cabíveis.
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