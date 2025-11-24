Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 40 anos ficou ferido após uma queda na estrada do Pequi, próximo ao Acogo, na manhã de ontem (23), por volta das 7h. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender a ocorrência.



No local, os militares encontraram a vítima, consciente e orientada, com queixas de dor no tórax e no ombro esquerdo, além de relatar dificuldade para respirar. A equipe realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.



A motocicleta envolvida na queda ficou sob responsabilidade de conhecidos da vítima.

