24 de Novembro de 2025 • 20:22

Ocorrência

Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

Bombeiros encontraram a vítima, consciente e orientada, com queixas de dor no tórax e no ombro esquerdo

Da redação

Publicado em 24/11/2025 às 09:59

Atualizado em 24/11/2025 às 12:19

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um motociclista de 40 anos ficou ferido após uma queda na estrada do Pequi, próximo ao Acogo, na manhã de ontem (23), por volta das 7h. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender a ocorrência.

No local, os militares encontraram a vítima, consciente e orientada, com queixas de dor no tórax e no ombro esquerdo, além de relatar dificuldade para respirar. A equipe realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A motocicleta envolvida na queda ficou sob responsabilidade de conhecidos da vítima.

