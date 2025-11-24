Motociclista fica ferido em queda na estrada do Pequi em Aquidauana

Bombeiros encontraram a vítima, consciente e orientada, com queixas de dor no tórax e no ombro esquerdo
Divulgação Corpo de Bombeiros
Um motociclista de 40 anos ficou ferido após uma queda na estrada do Pequi, próximo ao Acogo, na manhã de ontem (23), por volta das 7h. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender a ocorrência.
No local, os militares encontraram a vítima, consciente e orientada, com queixas de dor no tórax e no ombro esquerdo, além de relatar dificuldade para respirar. A equipe realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob cuidados médicos.
A motocicleta envolvida na queda ficou sob responsabilidade de conhecidos da vítima.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidade
Aquidauana terá feriado com temperaturas elevadas e tempo firme
Simasul entrega uniformes à Banda Municipal e fortalece vínculos com Aquidauana
Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado
Tempo
Semana será marcada por altas temperaturas e baixa umidade
Cidades
Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS