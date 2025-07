Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro estacionado em Corumbá

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo (6), por volta das 20h, na Rua Dom Aquino, entre as ruas 21 de Setembro e Edu Rocha. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro que estava estacionado no local.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição da viatura de resgate foi acionada para prestar socorro à vítima de 39 anos. O motociclista foi encontrado inconsciente, caído ao solo, com múltiplas escoriações pelo corpo, um corte no supercílio direito e um ferimento profundo na perna direita, com intensa hemorragia.



Após os primeiros atendimentos de emergência ainda no local do acidente, a vítima foi imediatamente transportada ao pronto-socorro para receber cuidados médicos especializados.

Testemunhas relataram que, com o impacto da colisão, a motocicleta chegou a pegar fogo, dando início a um princípio de incêndio. As chamas foram rapidamente contidas com o uso de extintores por pessoas que estavam próximas.



As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.