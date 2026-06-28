Motociclista morre em acidente entre Palmeiras e Piraputanga

O Pantaneiro

Um grave acidente de motocicleta foi registrado no anoitecer deste domingo (28) na conhecida Curva do Vermelho, localizada na estrada entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga, em Aquidauana.

As primeiras informações apontam que o motociclista teria perdido o controle da direção ao fazer a curva, considerada uma das mais acentuadas do trecho. Em decorrência do acidente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar estão na região realizando o atendimento da ocorrência e isolando a área até a chegada da perícia. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A Curva do Vermelho é conhecida pelos motoristas pela sua acentuada inclinação e exige atenção redobrada dos condutores, principalmente durante o período noturno.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

O Pantaneiro acompanha a ocorrência e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades.

