Motociclista morre em acidente entre Palmeiras e Piraputanga

Acidente fatal ocorrido na Curva do Vermelho, na MS-450, teria acontecido no início da noite
O Pantaneiro
Um grave acidente de motocicleta foi registrado no anoitecer deste domingo (28) na conhecida Curva do Vermelho, localizada na estrada entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga, em Aquidauana.
As primeiras informações apontam que o motociclista teria perdido o controle da direção ao fazer a curva, considerada uma das mais acentuadas do trecho. Em decorrência do acidente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Equipes da Polícia Militar estão na região realizando o atendimento da ocorrência e isolando a área até a chegada da perícia. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
A Curva do Vermelho é conhecida pelos motoristas pela sua acentuada inclinação e exige atenção redobrada dos condutores, principalmente durante o período noturno.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.
O Pantaneiro acompanha a ocorrência e trará novas informações assim que forem confirmadas pelas autoridades.
Cultura
O evento será realizado das 17h às 23h, com entrada gratuita.
SORTE
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
QUE SUSTO
Dois filhetes foram resgatados pelos Bombeiros, transportados e devolvidos ao seu habitat natural, sendo soltos em uma área apropriada às margens do Rio Paraguai.
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