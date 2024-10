Motociclista morre em acidente próximo à aldeia Tico Lipu em Aquidauana

Divulgação

Na manhã deste domingo (13), um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na MS-345, próximo à aldeia Tico Lipu, em Aquidauana.



De acordo com as primeiras informações obtidas pelo jornal O Pantaneiro, o acidente aconteceu por volta das 6h30 e envolveu uma colisão da motocicleta contra um poste.



O motociclista, foi identificado como E.S.S de 37 anos, sofreu morte instantânea devido à gravidade do impacto, que causou exposição de massa cefálica.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela Polícia Militar para atender a ocorrência, e a perícia já se encontra no local para realizar os procedimentos necessários.



Até o momento, não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente, e as investigações devem prosseguir para esclarecer as causas.