Motociclista se fere após colisão com carro em Aquidauana

Motociclista, de 44 anos, se feriu após colidir em um carro, na tarde de domingo (23), na rua Estevão Alves Correa, em Aquidauana.

O Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para atender ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto.

No local, a guarnição de resgate deparou-se com a vítima, condutor da motocicleta Honda Bros 160, cor vermelha, sentado no meio fio, orientado com escoriações no joelho direito.

Foi realizado curativo no membro lesionado. A vítima permaneceu no local do acidente recusando-se a ser transportado para o PS de Aquidauana.