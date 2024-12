Motociclista se fere após colisão com carro em Aquidauana

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Uma motociclista de 29 anos, ficou ferida, após colidir em um carro, na rua Bichara Salamene, bairro Guanandy, em Aquidauana, na manhã de ontem (5).

Conforme informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de sinistro de trânsito.

No local, os militares encontraram a condutora da motocicleta, sentada na calçada, apresentando escoriações abrasivas no cotovelo direito e queixando de dores no membro inferior direito.

A guarnição de Resgate imediatamente realizou os exames primário e secundário, as devidas medidas de Primeiros Socorros e transportou a vítima até o Pronto Socorro local, onde ficou sob cuidados médicos.