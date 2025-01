Motociclista sofre corte na perna em colisão com carro parado em Aquidauana

Você Repórter

Um motociclista de 33 anos sofreu uma laceração extensa na perna esquerda e escoriações após colidir com um veículo estacionado na manhã desta quinta-feira (23), na Rua Teodoro Rondon, em Aquidauana.



Conforme apurado pela jornal O Pantaneiro, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana foi acionada para atender um acidente de trânsito ocorrido na Rua Teodoro Rondon, em frente à empresa 4 Rodas.



O motociclista colidiu com um veículo estacionado ao tentar desviar de outro automóvel, pertencente à empresa Energisa, que estava parado na via. O condutor relatou que, ao tentar evitar a colisão traseira, perdeu o controle da motocicleta, resultando no impacto com o carro estacionado.



A vítima estava consciente e orientada, mas sofreu uma laceração extensa na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. A equipe do SAMU seguiu todos os protocolos de atendimento a traumas e encaminhou o homem ao Hospital Regional de Aquidauana, onde ele permanece sob os cuidados da equipe médica.



Uma guarnição da Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.