Motociclista sofre fratura exposta após colisão com carro em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um motociclista de 26 anos sofreu uma fratura exposta na perna direita após se envolver em um acidente com um carro no final da tarde de segunda-feira (2), na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, em Aquidauana.



De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada por volta das 16h41. No local, a equipe encontrou o condutor da motocicleta Honda Titan caído ao solo, sendo amparado por moradores. Ele estava consciente e orientado, ainda com o capacete, que foi retirado pelos socorristas.



Após receber atendimento conforme os protocolos de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos. A Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos legais relacionados ao sinistro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!