Motociclista sofre queda de moto após atropelar cachorro em Aquidauana

O Pantaneiro

Na manhã de hoje, por volta das 10h40, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer um motociclista que sofreu uma queda na Rua Nove, no bairro Vila Bancária, em Aquidauana.

De acordo com informações preliminares, o acidente foi causado por um cachorro que entrou repentinamente na via, resultando no atropelamento do animal pelo motociclista.

O condutor da moto sofreu escoriações, mas estava consciente e orientado no momento do atendimento. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para receber atendimento médico adequado.