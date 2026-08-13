Motociclista sofre queda e fica ferido na MS-450, em Aquidauana

Acidente ocorreu no sentido ao distrito de Camisão, em Aquidauana / Divulgação

Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na tarde desta quinta-feira (13), na MS-450, no sentido ao distrito de Camisão, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 15h10.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encontrou a vítima caída na faixa de rolamento da rodovia. Uma equipe do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), que passava pelo local no momento do acidente, havia iniciado os primeiros cuidados antes da chegada do socorro especializado.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) também estava no local durante o atendimento à ocorrência.

De acordo com o Samu, o motociclista estava consciente e orientado, mas apresentava escoriações pelo corpo. A equipe do serviço 192 realizou a avaliação e os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, além da estabilização da vítima antes do transporte.

Após os primeiros cuidados, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e continuidade do tratamento.

O Pantaneiro recebeu vídeos que mostram a movimentação no trecho durante o atendimento à vítima. Nas imagens, é possível observar veículos passando pelo local e o trânsito apresentando lentidão enquanto as equipes trabalhavam na ocorrência.

As circunstâncias que levaram à queda da motocicleta não foram informadas.

Lentidão no momento do acidente - Reprodução/O Pantaneiro