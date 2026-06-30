Motociclista sofre suspeita de fratura após colisão com carro em Aquidauana

Acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira / Divulgação Corpo de Bombeiros

Um motociclista, de 43 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar, na tarde desta segunda-feira (29), após se envolver em um acidente com um automóvel, em Aquidauana. A vítima apresentava suspeita de fratura no tornozelo direito.

Quando a equipe de resgate chegou ao local, encontrou o motociclista caído na via, mas consciente e orientado. Durante a avaliação inicial, ele relatava dores intensas no tornozelo direito, o que gerou a suspeita de fratura.

Os bombeiros realizaram os procedimentos pré-hospitalares, com a imobilização do membro lesionado e a restrição dos movimentos da coluna por meio do uso de prancha rígida e colar cervical, seguindo os protocolos de segurança.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente.