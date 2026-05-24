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TRÂNSITO

Motociclista tem fratura exposta após acidente nesta madrugada

Colisão entre carro e moto aconteceu na rua Cândido Mariano, em Aquidauana

Redação

Publicado em 24/05/2026 às 07:28

Atualizado em 24/05/2026 às 08:18

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Rhobson Lima / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Palio Weekend e uma moto mobilizou os serviços de emergência na madrugada deste domingo (24) no centro de Aquidauana. O choque ocorreu em plena Rua Cândido Mariano, no meio da quadra, entre as vias Teodoro Rondon e Nelson Felício dos Santos, deixando a condutora da moto com ferimentos graves, incluindo fratura exposta.

De acordo com informações iniciais, a colisão não aconteceu em nenhum cruzamento, mas sim em plena extensão da rua Cândido Mariano. O impacto foi suficiente para projetar a condutora ao solo e causar o ferimento grave no membro inferior.

O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado logo após o acidente. Os militares imobilizaram a vítima, realizaram os primeiros atendimentos e a conduziram ao ProntoSocorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde segue internada sob observação médica.



Os ocupantes do Fiat Palio Weekend, que incluem o condutor e pelo menos um passageiro, não sofreram ferimentos e permaneceram no local prestando informações às equipes de segurança e emergência.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e colheu declarações de testemunhas e dos envolvidos. Como o acidente ocorreu no meio da quadra, sem sinais de trânsito ou faixa de pedestre, a apuração vai analisar, entre outros pontos, se algum dos condutores invadiu a pista contrária, a velocidade dos veículos e as condições da via no momento do choque.



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