Motociclistas ficam ilhados no Morro do Paxixi no feriado de Carnaval

Um grupo de motociclistas passou por momentos de tensão na tarde de terça-feira após ficar ilhado na região do Morro do Paxixi, no Distrito de Camisão, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região.

Os integrantes do grupo, moradores de Campo Grande e Nioaque, realizavam um passeio pela área rural quando foram surpreendidos pelo aumento repentino do nível do Córrego do Morcego. Com a chuva intensa, o volume de água subiu rapidamente, impedindo a travessia e o retorno do grupo ao povoado.

Além da dificuldade causada pela correnteza, uma árvore de grande porte caiu no caminho, bloqueando parte da estrada de acesso e aumentando ainda mais o risco para quem tentasse passar pelo local. Diante da situação, os motociclistas optaram por aguardar em um ponto seguro até que o nível da água baixasse.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Já a noite, com a redução do volume do córrego e após avaliação das condições da estrada, o grupo conseguiu atravessar com segurança e iniciar o retorno para suas cidades de origem.

O episódio serve de alerta para quem pratica trilhas e passeios em áreas rurais, especialmente em períodos de instabilidade climática, quando córregos e rios podem encher rapidamente, oferecendo riscos inesperados.