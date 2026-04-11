Motorista bate carro contra muro em Aquidauana

Homem de 32 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
Um homem de 32 anos ficou ferido após bater o carro contra o muro de uma casa na madrugada desta quinta-feira (9), em Aquidauana.
O acidente aconteceu por volta de 00h33, na Rua Pandiá Calógeras, no bairro Alto. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram chamadas para atender a ocorrência.
Quando os bombeiros chegaram ao local, policiais militares já estavam sinalizando a área para evitar novos acidentes. O carro havia invadido parte da entrada da residência após atingir o portão.
O motorista já estava fora do veículo e sentado dentro do terreno da casa. Apesar de estar consciente, ele apresentava sinais de confusão, reclamava de dor no peito, dificuldade para respirar e tinha um ferimento leve no queixo.
Segundo informações apuradas no local, o próprio condutor conseguiu sair do carro após a batida e ainda utilizou um extintor para apagar um início de incêndio no motor.
Após os primeiros atendimentos, o homem foi levado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde passou por avaliação médica. O estado de saúde dele não foi atualizado até o momento.
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