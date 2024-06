Motorista bate em árvore, foge, mas deixa placa do carro no local

Motorista de uma Montana cor prata colidiu em uma árvore no domingo (23) na Vila Bancária, em Aquidauana, fugiu, mas deixou o pára-choque do veículo caído no local com a placa.

Segundo a moradora, o motorista quase a atropelou, mas ela não deu mais detalhes sobre a ocorrência.

Ela afirmou ainda que pedaços do carro ficaram espalhados em frente a casa, além do pára-choque do veículo terem ficado no local, com a placa.

Ele fugiu depois da colisão e a moradora que estava revoltada com a situação, afirmou ainda que o homem não teve a decência de se desculpar pelo acidente.

A mulher divulgou o vídeo que fez em um grupo e pediu ajuda para identificar o homem.