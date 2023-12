Motorista bêbada provoca acidente em Aquidauana

Caso foi registrado na Delegacia / O Pantaneiro

Uma mulher de 24 anos, moradora de Anastácio, ficou ferida após um acidente de trânsito na Rua dos Ferroviários em Aquidauana. A condutora que bateu contra a moto estava com sinais de embriaguez.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa de uma moto modelo Fan 160 quando houve a batida contra um carro modelo Fiat/Pulse conduzido por uma mulher de 34 anos. Ambos os veículos deslocavam sentido centro/bairro, quando em um quebra-molas próximo da esquina com a Rua Antônio João, Bairro Alto, houve a colisão da lateral do carro contra a moto.

A vítima e o marido, que conduzia a moto, caíram ao solo, e houve danos materiais na moto. A vítima reclamava de dores na perna esquerda e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

A Polícia Militar constatou que a motorista do carro apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, odor de álcool no hálito, falante e com dificuldades de equilíbrio. A mulher em primeiro momento admitiu que ingeriu bebida alcoólica, não sabendo informar a quantidade e nem horário, depois começou a negar. A PM achou uma garrafa de cerveja aberta dentro do carro.

A condutora foi conduzida até a Delegacia onde o caso foi registrado e o veículo foi encaminhado ao pátio do Detran.