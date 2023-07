Motorista bêbado é flagrado pela PM em Aquidauana

Divulgação

Motorista bêbado de 38 anos foi preso na madrugada deste sábado, dia 1, na avenida Pantaneta, Centro de Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 1h da madrugada quando uma equipe da Força Tática, avisou o suspeito dirigindo embriagado pelas vias da cidade.

Ele estava em um veículo Blazer, de cor branca. O motorista saiu de uma conveniência da avenida, na rua Dos Ferroviários, arrancando bruscamente em direção a rotatória.

Foi solicitado, pela equipe policial, para que o condutor, parasse, porém sem ele só patou na rua Teodoro Cafaro. Foi constatado pela equipe policial que o condutor estava em visível estado de embriaguez alcoólica e apresentava mais de um sinal.

Havia ainda no interior do veículo um copo térmico contendo bebida alcoólica do tipo cerveja. Perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, respondeu que sim.

Houve apoio da equipe de trânsito e oferecido a realização do teste do etilômetro, mas ele recusou.

Diante dos fatos o autor foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.