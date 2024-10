Motorista bêbado é levado à delegacia após provocar acidente em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Um homem foi encaminhado a delegacia por dirigir bêbado em Aquidauana. O caso aconteceu na noite de ontem (15), por volta das 19h, na Rua Joaquim Nabuco.



Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo dois, nas proximidades do quartel do Exército. As partes envolvidas no acidente apresentavam sinais de exaltação.



Segundo relato de um dos motoristas, ele trafegava pela Rua Oscar Trindade de Barros quando, ao estacionar seu carro, teve o retrovisor esquerdo atingido por outro veículo que seguia na mesma direção. O condutor do carro que causou a colisão não parou após o acidente, levando o motorista a segui-lo até a Rua Joaquim Nabuco, onde conseguiu abordá-lo.

Ao conversar com o segundo motorista, os policiais constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, fala arrastada e olhos avermelhados. Questionado sobre o consumo de álcool, ele inicialmente afirmou ter ingerido oito garrafas de cerveja, mas depois reduziu o número para três, consumidas por volta das 16h.

A equipe policial ofereceu a realização do teste do etilômetro, mas devido à condição do motorista, ele não conseguiu realizar o exame de forma adequada. Mesmo sem o resultado do teste, os sinais claros de embriaguez foram suficientes para que fosse registrado um Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O veículo do motorista foi deixado em sua residência, localizada nas proximidades do local do acidente, e ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Durante o procedimento, o condutor não precisou ser algemado e não apresentava lesões.

Além das medidas criminais, a Polícia Militar adotou as sanções administrativas de trânsito cabíveis, conforme a autuação de trânsito registrada. O caso será encaminhado às autoridades competentes, e o motorista poderá responder por dirigir sob a influência de álcool, uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro.